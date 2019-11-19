Экономист Всемирного банка Фарук Кхан высчитал, на сколько сможет вырасти экономика Украины после открытия рынка земли.

Украинская экономика показала бы рост до 0,5-1,5% ВВП в ближайшие пять лет в случае открытия рынка земли.

Такой прогноз высказал ведущий экономист Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Фарук Кхан.

По его словам, уровень роста ВВП зависел бы от сценария реформы и дополнительных стратегий власти.

– Основным каналом влияния на процесс роста стало бы расширение количества производителей товаров с большей добавленной стоимостью и выход их рынков с меньшей добавленной стоимостью в меру роста цен на землю.

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Фарук Кхан также отметил важность создания механизма защиты для прозрачности рынка земли и недопущения его монополизации.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла за основу закон о рынке земли в первом чтении.