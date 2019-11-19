Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило законопроект о скрининге инвестиций, который будет в том числе использоваться для недопуска иностранцев к покупке земли в Украине.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило законопроект Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность.

Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

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– Это механизм контроля за инвестициями в Украине. Он будет также использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством, – написал он.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада приняла за основу закон о рынке земли в первом чтении.