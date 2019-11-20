Можлива реприватизація Укртелекому може відлякувати потенційних інвесторів від вкладень в Україну на користь інших держав.

Можлива реприватизація Укртелекому стане тривожним сигналом для іноземних інвесторів. Про це йдеться в матеріалі видання Капітал.

Видання підкреслює, що будь-яка реприватизація – це тривожний сигнал для всіх наявних інвесторів, а особливо для потенційних. Це дуже важливо для України зараз, коли влада має намір провести чергову хвилю великої приватизації та відкрити ринок землі.

Автор матеріалу зазначає, що до судового процесу, який ініціював Фонд держмайна за повернення в держвласність Укртелекому, сьогодні прикута увага всіх потенційних інвесторів, які очікують старту великої приватизації.

– Вони хочуть наперед знати відповіді на питання: чи не відберуть завод або компанію в Україні через три роки після приватизації? Чи зможуть національні суди в Україні захистити право власності, якщо держава в якийсь момент передумає або підшукає нового інвестора? Без правильних відповідей на ці питання іноземні інвестиції залишаться за кордоном. Ніхто не буде витрачати більше, ніж зможе безболісно втратити, а це вже точно не очікувані багатомільйонні інвестиції, – наголошується в матеріалі.

На думку автора, чим довше господарські суди зберігають інтригу у цій справі і розглядають її, тим менше шансів на те, щоб інвестори ухвалили рішення на користь вливання в економіку України, а не іншої сусідньої країни, де правила гри зрозумілі та гарантовані.

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– Зараз Україні, чий економічний розвиток безпосередньо залежить від того, чи повірить в неї інвестиційне співтовариство, треба бути максимально обережною у своїх діях стосовно тих, хто вже вклав в економіку країни, – підкреслює автор матеріалу.

Раніше виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента України Олег Устенко підкреслив, що не кожен інвестор прийде в Україну, тому що у нас не вирішене глобальне завдання, пов’язане з правом власності.

Економіст Олексій Кущ вважає, що можливе повернення в держвласність Укртелекому може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та зупинити рух інвестицій в приватний сектор. На його думку, щоб залучити інвестора, йому необхідно надати довгострокові гарантії.

Нагадаємо, уряд опублікував законопроект для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні.