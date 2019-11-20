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Факты / Украина / Общество

Студентам разрешат менять профессию в течение обучения – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина растет вместе со мной анонсировал изменения в области высшего образования.

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский, общаясь с молодежью на форуме Украина растет вместе со мной, согласился с утверждением о необходимости формирования новых подходов в образовании.

– Сегодня такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным, чтобы ты мог выбирать дисциплины, которые изучаешь. Иногда ты можешь учиться два года одной профессии, а затем перейти на другую, – подчеркнул глава государства.

По его словам, Минобразования уже готовит большую программу в области образования, которая в частности будет предусматривать право студентов менять профессию во время обучения в вузе.

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К слову, Министерство образования и науки уже утвердило условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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