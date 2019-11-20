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Факти / Україна / Суспільство

Студентам дозволять змінювати професію протягом навчання – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна зростає разом зі мною анонсував зміни у галузі вищої освіти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, спілкуючись з молоддю на форумі Україна зростає разом зі мною, погодився з твердженням щодо необхідності формування нових підходів в освіті.

– Сьогодні такий світ, що освіта має бути зовсім іншою. Вона повинна бути ліберальною, щоб ти міг обирати дисципліни, які вивчаєш. Іноді ти можеш навчатися два роки одній професії, а потім перейти на іншу, – наголосив глава держави.

За його словами, Міносвіти вже готує велику програму в галузі освіти, яка зокрема передбачатиме право студентів змінювати професію під час навчання у ВНЗ.

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До речі, Міністерство освіти та науки вже затвердило умови прийому в заклади вищої освіти на 2020 рік.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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