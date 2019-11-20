Фонд социального страхования 20 ноября вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособия по беременности и родам.

Финансирование больничных и декретных временно остановлено из-за истечения сметных назначений по указанному направлению, утвержденными бюджетом Фонда соцстарахования.

– Выплаты приостановлены из-за бюрократических причин – не приняты изменения в бюджет Фонда на 2019 год. То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Поскольку согласно действующему законодательству Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению, – объяснил директор исполнительной дирекции ФССУ Евгений Баженков.

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По его словам, выплаты восстановят, когда правительство утвердит изменения в бюджет ФССУ на 2019 год.

К слову, министр соцполитики Юлия Соколовская заявила, что выплаты при рождении ребенка для семей со среднемесячным доходом на человека выше 6 тыс. грн отменены не будут, как это планировалось ранее.