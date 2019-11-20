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Факти / Україна / Суспільство

В Україні призупинили виплату лікарняних та декретних – причина

Фонд соціального страхування 20 листопада вимушено призупинив перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги з вагітності та пологів.

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Фінансування лікарняних та декретних тимчасово зупинено через закінчення кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду соцстарахування.

– Виплати призупинено через суто бюрократичні причини – не прийнято зміни до бюджету Фонду на 2019 рік. Тобто кошти є, а перерахувати їх людям ми не можемо. Адже відповідно до діючого законодавства Фонд не має права перераховувати кошти, якщо вичерпано кошторисні призначення за напрямом, – пояснив директор виконавчої дирекції ФССУ Євген Баженков.

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За його словами, виплати відновлять, коли уряд затвердить зміни до бюджету ФССУ на 2019 рік.

До слова, міністр соцполітики Юлія Соколовська заявила, що виплати після народження дитини для сімей із середньомісячним доходом на людину більше 6 тис. грн не скасують, як це планувалося раніше.

Фото: Dreamstime

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