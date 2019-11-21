Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уполномоченных Рады.

Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 относительно уполномоченных Верховной Рады.

Предложенные законопроектом изменения предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы соблюдения конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента в различные сферы общественных отношений.

– Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц, – говорится в заключении КС.

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Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Рады может привести к сужению сферы деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).

Заключение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила законопроект в КС для получения вывода относительно соответствия Основному закону.

Источник: КСУ