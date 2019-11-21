PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Рады

Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уполномоченных Рады.

Володимир Зеленський

Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям ч.1 ст.157 Конституции внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 относительно уполномоченных Верховной Рады.

Предложенные законопроектом изменения предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы соблюдения конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента в различные сферы общественных отношений.

– Конституционный суд Украины предостерегает от введения такого контроля, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права.

Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц, – говорится в заключении КС.

Читайте: Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова

Кроме того, введение нового вида парламентского контроля через институт уполномоченных Рады может привести к сужению сферы деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).

Заключение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила законопроект в КС для получения вывода относительно соответствия Основному закону.

Источник: КСУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Приедем проверим: Зеленский поручил мэру Очакова сделать дороги
Приедем проверим: Зеленский поручил мэру Очакова сделать дороги
Владимир Зеленский
Политику страны определяет президент, а не бизнесмены – Зеленский о заявлениях Коломойского
Украине хватит сил, чтобы вернуть контроль над границей с РФ – Зеленский
Украине хватит сил, чтобы вернуть контроль над границей с РФ – Зеленский
Будем проверять: Зеленский о скандале с прослушкой ГБР
Будем проверять: Зеленский о скандале с прослушкой ГБР
Зеленський в Очакові
Возвращенные корабли отремонтируют за три месяца – Зеленский
Сломался самолет: Зеленский прибудет встречать корабли ВМС Украины с опозданием
Сломался самолет: Зеленский прибудет встречать корабли ВМС Украины с опозданием
Требовали “услугу за услугу”: Сондленд признал давление США на Украину
Требовали “услугу за услугу”: Сондленд признал давление США на Украину
Мост за украинским пенсиями. Как открывали переправу в Станице Луганской
Мост за украинским пенсиями. Как открывали переправу в Станице Луганской
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка