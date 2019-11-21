Конституційний суд України визнав не відповідним до Конституції внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про уповноважених Ради.

Конституційний суд України визнав не відповідним до вимог ч.1 ст.157 Конституції внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект №1016 про внесення змін до статті 85 і 101 щодо уповноважених Верховної Ради.

Запропоновані законопроектом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту у різні сфери суспільних відносин.

– Конституційний суд України застерігає від введення такого контролю, оскільки це несумісно з принципом верховенства права. Для людини і громадянина така невизначеність є загрозою свавілля з боку органів публічної влади та їх посадових осіб, – йдеться у висновку КС.

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Крім того, введення нового виду парламентського контролю через інститут уповноважених Ради може призвести до звуження сфери діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена).

Висновок КС є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскарженим.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада направила законопроект в КС для отримання висновку щодо відповідності Основному закону.

Джерело: КСУ