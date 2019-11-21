PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пришло время прощать и просить прощения – Сивохо о жителях ОРДЛО

Для Украины главным является желание вернуть не только территории, но и людей.

сергей сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что Украине стоит сменить риторику относительно жителей с неподконтрольных территорий.

– Мы должны перестать использовать штампы свои-чужие, сепары-укры. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать, – сказал он.

Читайте: Не спешите с выводами, хайпом и хейтом: Сивохо о своем назначении в СНБО

Сивохо подчеркнул, что Украина должна поменять “понятийный аппарат”.

– Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение, – заявил он.

Ранее Сивохо заявил, что в вопросе реинтеграции Донбасса нужно идти на помощь людям, проживающим в серой и красной зонах. Он считает, что начать нужно с упрощения процедур пересечения линии разграничения через КПВВ.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Законопроект об особом статусе Донбасса: почему он может быть на условиях РФ
Законопроект об особом статусе Донбасса: почему он может быть на условиях РФ
Особый статус Донбасса нужно согласовывать с ОРДЛО – Пристайко
Особый статус Донбасса нужно согласовывать с ОРДЛО – Пристайко
Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам "ЛДНР"
Переселенец из Луганщины организовал схему соцвыплат боевикам “ЛДНР”
Реинтеграция Донбасса: Сивохо назвал первый шаг
Реинтеграция Донбасса: Сивохо назвал первый шаг
Кремль
Кремль выдвинул Зеленскому условие по встрече нормандской четверки
Україна
Украина будет признавать документы о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО
Сергей Сивохо
Не спешите с выводами, хайпом и хейтом: Сивохо о своем назначении в СНБО
От КВНщика до советника секретаря СНБО – биография Сергея Сивохо
От КВНщика до советника секретаря СНБО – биография Сергея Сивохо
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка