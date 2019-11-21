Для Украины главным является желание вернуть не только территории, но и людей.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что Украине стоит сменить риторику относительно жителей с неподконтрольных территорий.

– Мы должны перестать использовать штампы свои-чужие, сепары-укры. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать, – сказал он.

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Сивохо подчеркнул, что Украина должна поменять “понятийный аппарат”.

– Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение, – заявил он.

Ранее Сивохо заявил, что в вопросе реинтеграции Донбасса нужно идти на помощь людям, проживающим в серой и красной зонах. Он считает, что начать нужно с упрощения процедур пересечения линии разграничения через КПВВ.