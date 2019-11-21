Для України головним є бажання повернути не тільки території, а й людей.

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо вважає, що Україні варто змінити риторику щодо мешканців з непідконтрольних територій.

– Ми повинні перестати використовувати штампи свої-чужі, сепари-укри. За останні п’ять років стільки всього було сказано і не сказано, зроблено не так або, в принципі, не зроблено, що настав час виправляти помилки, прощати і просити вибачення. І, звичайно, прийшов час розмовляти з людьми, які живуть на підконтрольних територіях. Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні їх слухати і переконувати. Нам є, що сказати, – сказав він.

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Сивохо підкреслив, що Україна повинна поміняти “понятійний апарат”.

– Навіть на словах ми повинні не розпалювати війну, а заліковувати рани. Ми хочемо і будемо шукати спільні інтереси і точки дотику, а реалізовувати це будемо через інформаційну політику і культурне зближення, – заявив він.

Раніше Сивохо заявив, що в питанні реінтеграції Донбасу потрібно йти на допомогу людям, які проживають в сірій і червоній зонах. Він вважає, що почати потрібно зі спрощення процедур перетину лінії розмежування через КПВВ.