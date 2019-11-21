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Факты / Украина

В Украине утвердили новые экологические требования к обогревателям

Кабмин утвердил новые экологические требования к обогревателям помещений.

В Украине утвердили новые экологические требования к обогревателям

Согласно новым требованиям Кабмина, обогреватели помещений должны быть более энергоэффективными.

– Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вреда окружающей среде, – отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

Читайте: Дорогой грибок или дешевая энергоэффективность: в чем разница ЖЭКа и ОСМД

По словам министра, таким образом на нашем рынке появятся экологические и энергоэффективные обогреватели для домов.

– Мы должны запомнить, что 1 грн, вложенная в энергоэффективность, возвращает обратно в экономику 3 грн через экономический мультипликатор, – добавил Оржель.

Ранее Факты ICTV писали, как получить деньги на утепление дома и меньше платить за коммуналку.

Фото: Dreamstime

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