Кабмин утвердил новые экологические требования к обогревателям помещений.

Согласно новым требованиям Кабмина, обогреватели помещений должны быть более энергоэффективными.

– Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вреда окружающей среде, – отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

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По словам министра, таким образом на нашем рынке появятся экологические и энергоэффективные обогреватели для домов.

– Мы должны запомнить, что 1 грн, вложенная в энергоэффективность, возвращает обратно в экономику 3 грн через экономический мультипликатор, – добавил Оржель.

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