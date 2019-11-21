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Факти / Україна

В Україні затвердили нові екологічні вимоги до обігрівачів

Кабмін затвердив нові екологічні вимоги до обігрівачів приміщень.

В Україні затвердили нові екологічні вимоги до обігрівачів

Згідно з новими вимогами Кабміну, обігрівачі приміщень повинні бути більш енергоефективними.

– Уряд затвердив новий екодизайн європейського зразка для обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів. Згідно з новими вимогами, вони повинні бути енергоефективнішими і менше завдавати шкоди навколишньому середовищу, – зазначив міністр енергетики й захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

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За словами міністра, таким чином на нашому ринку з`являться екологічні й енергоефективні обігрівачі для будинків.

– Ми повинні запам`ятати, що 1 грн, вкладена в енергоефективність, повертається назад в економіку як 3 грн через економічний мультиплікатор, – додав Оржель.

Раніше Факти ICTV писали, як отримати гроші на утеплення будинку та менше платити за комуналку.

Фото: Dreamstime

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