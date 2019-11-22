Что такое Фонд социального страхования?
Фонд соцстрахования – государственный целевой фонд, который обеспечивает гарантированные выплаты в связи с несчастными случаями, временной потерей трудоспособности и медицинским страхованием.
Бюджет структуры формируется из ваших налогов – страховых взносов застрахованных лиц и работодателей (страхователей) – в размере 9,37% от части Единого страхового взноса.
Какие выплаты проводит Фонд?
Фонд гарантирует общеобязательное государственное социальное страхование в связи с:
- уходом за больным ребенком;
- болезнью;
- беременностью и родами;
- погребением;
- травмами на производстве и реабилитационным лечением.
Кто имеет право на оплату больничных?
Если вы официально трудоустроены и ваш работодатель платит все налоги – имеете право на оплачиваемый больничный.
Если вы болеете, работодатель за свой счет оплачивает вам пять дней нетрудоспособности. В дальнейшем средства должен выделять Фонд соцстрахования. Средства вы должны получить в течение 20 рабочих дней после окончания больничного.
Обычно работодатель сам подает в Фонд соответствующий запрос. На проверку достоверности заявления и выплату средств там есть 10 рабочих дней. Еще 10 дней у работодателя на выплату денег рабочему.
Как оплачивается больничный?
Больничный оплачивается в зависимости от страхового стажа человека:
- до трех лет – 50% от среднего заработка;
- от трех до пяти лет – 60% от среднего заработка;
- от пяти до восьми лет – 70% от среднего заработка;
- от восьми лет – 100% среднего заработка;
Кроме того, 100% компенсации предусмотрены отдельным группам лиц:
- пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
- жертвам нацистских преследований;
- участникам АТО, боевых действий, ветеранам войны;
- донорам крови.
Что такое пособие по беременности и родам?
Любая женщина, которая готовится стать матерью, может рассчитывать на пособие по беременности и родам. Сумма будет зависеть от статуса женщины – имеет ли она страховку, работает ли, имеет ли работодателя или является частным предпринимателем.
Если вы работаете, справку о беременности следует предоставить в отдел кадров, частные предприниматели и безработные – в ближайшее отделение органов соцзащиты, а студенты и аспиранты могут обратиться в деканат. Учреждение должно предоставить в Фонд лист нетрудоспособности сотрудника, на рассмотрение которого у Фонда есть 10 рабочих дней.
Выплаты для работающей женщины составляют 100% от ее среднемесячного дохода за последние шесть месяцев, безработные получают 25% от размера прожиточного минимума, так же и предприниматели, если они не платили единый социальный взнос. В противном случае им также предоставляют 100% компенсации.
В отличие от больничного, пособие по беременности ФСС выплачивает с первого дня. Деньги назначаются за весь период декрета и выплачиваются в ближайшие дни зарплаты после того, как Фонд назначит помощь.
Длительность отпуска в связи с беременностью и родами – 126 дней из расчета 70 дней до родов и 56 после.
Почему приостановили выплаты?
20 ноября ФСС сообщил о приостановлении выплат. Причина – превышение лимита выплат почти на миллиард гривен.
На оплату больничных, помощь при беременности и родах, а также пособие на погребение было запланировано в течение года выплатить 12,5 млрд грн. 19 ноября лимит был исчерпан, тогда как общая сумма составляет 13,5 млрд. Поэтому на сегодня задолженность по оплате больничных для работников составляет уже более 1 млрд.
И хотя на счету фонда есть еще 429,4 млн грн (как утверждают в Минсоцполитики), без постановления правительства выплачивать их не могут.
– То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Ведь согласно действующему законодательству, Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению, – объяснил глава исполнительной дирекции ФССУ Евгений Баженков.
Для возобновление выплат правительство должно утвердить изменения для бюджета ФСС на 2019 год.
И если проблемы с задержкой выплат уже были, то теперь ситуация может только усугубиться.
Что делать, если вам не выплатили деньги?
Правовики заявляют: невыплата средств – это прямое нарушение конституционного права человека. Поэтому если оказались в такой ситуации – смело обращайтесь в суд.
Адвокат Иван Либерман уверяет – подать заявление в суд требует минимальных затрат, сделать это можно даже без привлечения специалиста в области права.
Надо будет только подать заявление с тремя приложениями:
- письмо-обращение в соответствующий орган с просьбой выплатить средства;
- письмо-ответ от учреждения – отказ или формальная причина невыплаты средств;
- досудебная претензия – просьба выплаты средства, а иначе вы обратитесь в суд.
– В случае невыполнения решения суда, в основном оно будет в пользу истца, чиновникам грозит до пяти лет лишения свободы по статье 382 УК Украины, – отмечает адвокат.
Причем судебный процесс такого дела продлится не долго, говорит эксперт – с момента подачи заявления и его регистрации в течение месяца уже можно получить решение суда на руках.
Адвокат Богдана Квятковская утверждает, такой метод действенный, а перспектива выиграть суд есть:
– В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, которую национальные суды обязаны использовать как источник права (дела Пивень против Украины, Бурдов против России), государственный орган не может ссылаться на отсутствие средств, чтобы не выплачивать долг. Поэтому судебная перспектива в таких делах есть однозначно.
Когда Фонд возобновит выплаты?
Внеочередное заседание Фонда, где будут решать возобновления выплат, состоится 26 ноября.
Впрочем, 21 ноября директор исполнительной дирекции Евгений Баженков согласовал возобновление выплат, взяв это под личную ответственность.
В Минсоцполитики назвали решение Баженкова о приостановлении выплат попыткой рейдерского захвата ФСС. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.
Напомним, в 2018 году Баженков был уволен за незаконную передачу в частную собственность 71 государственный объект Фонда. 8 ноября по решению суда его восстановили в должности.