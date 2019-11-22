Любая женщина, которая готовится стать матерью, может рассчитывать на пособие по беременности и родам. Сумма будет зависеть от статуса женщины – имеет ли она страховку, работает ли, имеет ли работодателя или является частным предпринимателем.

Если вы работаете, справку о беременности следует предоставить в отдел кадров, частные предприниматели и безработные – в ближайшее отделение органов соцзащиты, а студенты и аспиранты могут обратиться в деканат. Учреждение должно предоставить в Фонд лист нетрудоспособности сотрудника, на рассмотрение которого у Фонда есть 10 рабочих дней.

Выплаты для работающей женщины составляют 100% от ее среднемесячного дохода за последние шесть месяцев, безработные получают 25% от размера прожиточного минимума, так же и предприниматели, если они не платили единый социальный взнос. В противном случае им также предоставляют 100% компенсации.

В отличие от больничного, пособие по беременности ФСС выплачивает с первого дня. Деньги назначаются за весь период декрета и выплачиваются в ближайшие дни зарплаты после того, как Фонд назначит помощь.

Длительность отпуска в связи с беременностью и родами – 126 дней из расчета 70 дней до родов и 56 после.