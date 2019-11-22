Що таке Фонд соціального страхування?
Фонд соцстрахування – державний цільовий фонд, який забезпечує гарантовані виплати громадянам у зв’язку з нещасними випадками, тимчасовою втратою працездатності або медичним страхуванням.
Бюджет структури формується з ваших податків – страхових внесків застрахованих осіб та роботодавців (страхувальників) – у розмірі 9,37% від частини Єдиного страхувального внеску.
Які виплати проводить ФСС?
Фонд гарантує загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з:
- доглядом за хворою дитиною;
- хворобою;
- вагітністю та пологами;
- похованням;
- ушкодженнями на виробництві та реабілітаційним лікуванням.
Хто має право на оплату лікарняних?
Якщо ви офіційно працевлаштовані і ваш роботодавець сплачує всі податки – маєте право на оплачуваний лікарняний.
Якщо ви хворієте, роботодавець за свій рахунок оплачує вам п’ять днів непрацездатності. Надалі кошти має виділяти Фонд соцстрахування. Кошти ви маєте отримати протягом 20 робочих днів після закінчення лікарняного.
Зазвичай роботодавець сам подає у Фонд відповідний запит. На перевірку достовірності заяви та виплату коштів там є 10 робочих днів. Ще 10 днів є у роботодавця на виплату грошей робітнику.
Як оплачується лікарняний?
Лікарняний оплачується залежно від страхового стажу особи:
- до трьох років – 50% від середнього заробітку;
- від трьох до п’яти років – 60% від середнього заробітку;
- від п’яти до восьми років – 70% від середнього заробітку;
- від восьми років – 100% від середнього заробітку;
Окрім того, 100% компенсація передбачена окремим групам осіб:
- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- жертвам нацистських переслідувань;
- учасникам АТО, бойових дій, ветеранам війни;
- донорам крові.
Що таке допомога з вагітності і пологів?
Будь-яка жінка, яка готується стати матір’ю, може розраховувати на допомогу з вагітності та пологів. Сума залежатиме від статусу жінки – чи має страховку, чи працює, чи має роботодавця або ж є приватним підприємцем.
Якщо ви працюєте, довідку про вагітність варто надати до відділу кадрів, приватні підприємці та безробітні – у найближче відділення органів соцзахисту, а студенти та аспіранти можуть звернутись до деканату. Установа має надати до Фонду лист непрацездатності співробітника, на розгляд якого у Фонду є 10 робочих днів.
Виплати жінки, що працює, становлять 100% від її середньомісячного доходу за останні шість місяців, безробітні отримують 25% від розміру прожиткового мінімуму, так само і підприємці, якщо вони не сплачували єдиний соціальний внесок. У іншому випадку їм також надають 100% компенсацію.
На відміну від лікарняного, допомогу з вагітності ФСС виплачує з першого дня. Гроші призначаються за весь період декрету і виплачуються у найближчий день зарплати після того, як Фонд призначить допомогу.
Загальна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами – 126 днів з розрахунку 70 днів до пологів та 56 після.
Чому призупинили виплати?
20 листопада ФСС повідомив про призупинення виплат. Причина – перевищення ліміту виплат майже на мільярд гривень.
На оплату лікарняних, допомогу з вагітності та пологів, а також допомогу на поховання було заплановано протягом року виплатити 12,5 млрд грн. 19 листопада ліміт було вичерпано, тоді як загальна сума становить 13,5 млрд. Тож на сьогодні заборгованість з оплати лікарняних для працівників становить вже більше 1 млрд.
І хоча на рахунку фонду є ще 429,4 млн грн (як стверджують у Мінсоцполітики), без постанови уряду виплачувати їх не можуть.
– Тобто кошти є, а перерахувати їх людям ми не можемо. Адже згідно з чинним законодавством, Фонд не має права перераховувати кошти, якщо вичерпано кошторисні призначення за напрямом, – пояснив очільник виконавчої дирекції ФССУ Євген Баженков.
Для відновлення виплат уряд має затвердити зміни для бюджету ФСС на 2019 рік.
І якщо проблеми з затримкою виплат вже були, то тепер ситуація може тільки ускладнитись.
Що робити, якщо вам не виплатили гроші?
Праники заявляють: невиплата коштів – це пряме порушення конституційних прав людини. Тому якщо опинились в такій ситуації – сміливо звертайтесь до суду.
Адвокат Іван Ліберман запевняє – роботи з заявою до суду мінімум, зробити це можна навіть без залучення фахівця в галузі права.
Треба буде лише подати заяву з трьома додатками:
- лист-звернення до відповідного органу з проханням виплатити кошти;
- лист-відповідь від установи – відмова або формальна причина невиплати коштів;
- досудова претензія – прохання виплатити кошти, а інакше ви звернетесь до суду.
– У разі невиконання рішення суду, яке здебільшого буде на користь позивача, чиновникам загрожує до п’яти років позбавлення волі за ст. 382 КК України, – зазначає адвокат.
Причому судовий процес такої справи триватиме не довго, каже експерт – з моменту подання заяви і її реєстрації протягом місяця вже можна отримати рішення суду на руки.
Адвокат Богдана Квятковська запевняє, такий спосіб дієвий, а перспектива виграти суд є:
- Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яку національні суди зобов’язані використовувати як джерело права (справи Півень проти України, Бурдов проти Росії), державний орган не може посилатися на відсутність коштів, щоб не виплачувати борг. Тому судова перспектива у таких справах однозначно є.
Коли Фонд поновить виплати?
Позачергове засідання Фонду, де вирішуватимуть поновлення виплат, відбудеться 26 листопада.
Втім, 21 листопада директор виконавчої дирекції Євген Баженков погодив поновлення виплат, взявши це під особисту відповідальність.
У Мінсоцполітики назвали рішення Баженкова про призупинення виплат спробою рейдерського захоплення ФСС. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.
Нагадаємо, у 2018 році Баженкова було звільнено за незаконне передання у приватну власність 71 державного об’єкту Фонду. 8 листопада за рішенням суду його поновили на посаді.