Будь-яка жінка, яка готується стати матір’ю, може розраховувати на допомогу з вагітності та пологів. Сума залежатиме від статусу жінки – чи має страховку, чи працює, чи має роботодавця або ж є приватним підприємцем.

Якщо ви працюєте, довідку про вагітність варто надати до відділу кадрів, приватні підприємці та безробітні – у найближче відділення органів соцзахисту, а студенти та аспіранти можуть звернутись до деканату. Установа має надати до Фонду лист непрацездатності співробітника, на розгляд якого у Фонду є 10 робочих днів.

Виплати жінки, що працює, становлять 100% від її середньомісячного доходу за останні шість місяців, безробітні отримують 25% від розміру прожиткового мінімуму, так само і підприємці, якщо вони не сплачували єдиний соціальний внесок. У іншому випадку їм також надають 100% компенсацію.

На відміну від лікарняного, допомогу з вагітності ФСС виплачує з першого дня. Гроші призначаються за весь період декрету і виплачуються у найближчий день зарплати після того, як Фонд призначить допомогу.

Загальна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами – 126 днів з розрахунку 70 днів до пологів та 56 після.