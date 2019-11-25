Новым председателем Черновицкой областной государственной администрации стал Сергей Осачук.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.
– Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации, – говорится в указе №866/2019.
Читайте: Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА
Напомним, накануне Кабинет министров согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности нового председателя Черновицкой ОГА.
К слову, Сергей Осачук занимал должность почетного консула Австрии в Черновцах. Также был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.
Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской ОГА.
Фото: Сергей Осачук