Новым председателем Черновицкой областной государственной администрации стал Сергей Осачук.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.

– Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации, – говорится в указе №866/2019.

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Напомним, накануне Кабинет министров согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности нового председателя Черновицкой ОГА.

К слову, Сергей Осачук занимал должность почетного консула Австрии в Черновцах. Также был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской ОГА.

Фото: Сергей Осачук