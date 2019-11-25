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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Осачука председателем Черновицкой ОГА

Новым председателем Черновицкой областной государственной администрации стал Сергей Осачук.

Зеленский назначил Осачука председателем Черновицкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.

– Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации, – говорится в указе №866/2019.

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Напомним, накануне Кабинет министров согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности нового председателя Черновицкой ОГА.

К слову, Сергей Осачук занимал должность почетного консула Австрии в Черновцах. Также был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова председателем Полтавской ОГА.

Фото: Сергей Осачук

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