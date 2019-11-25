Новим головою Чернівецької обласної державної адміністрації став Сергій Осачук.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

– Призначити Осачука Сергія Дмитровича головою Чернівецької обласної державної адміністрації, – йдеться в указі №866/2019.

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Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів погодив призначення п’яти нових глав обладміністрацій, зокрема нового голови Чернівецької ОДА.

До слова, Сергій Осачук обіймав посаду почесного консула Австрії в Чернівцях. Також був позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської ОДА.

Фото: Сергей Осачук