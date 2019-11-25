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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Осачука головою Чернівецької ОДА

Новим головою Чернівецької обласної державної адміністрації став Сергій Осачук.

Зеленський призначив Осачука головою Чернівецької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Осачука головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

– Призначити Осачука Сергія Дмитровича головою Чернівецької обласної державної адміністрації, – йдеться в указі №866/2019.

Читайте: Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів погодив призначення п’яти нових глав обладміністрацій, зокрема нового голови Чернівецької ОДА.

До слова, Сергій Осачук обіймав посаду почесного консула Австрії в Чернівцях.  Також був позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської ОДА.

Фото: Сергей Осачук 

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