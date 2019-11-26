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Факты / Украина

Гончарук привился и поручил проверить, как хранят вакцины в Украине

Алексей Гончарук поручил председателям ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться Министерству здравоохранения.

гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал украинцев вовремя вакцинироваться.

По его словам, через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.

Гончарук сообщил о проблеме хранения вакцин. Он отметил плохое состояние “холодильников”.

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– В некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет – около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года, – написал он.

Также премьер поручил начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения.

Ранее Факты ICTV писали, что сейчас Украина располагает достаточным количеством сывороток от дифтерии для того, чтобы справиться с зафиксированными случаями заболевания. В стране есть 200 доз препарата, который вводится только в подтвержденных случаях.

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