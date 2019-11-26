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Факти / Україна

Гончарук щепився і доручив перевірити, як зберігають вакцини в Україні

Олексій Гончарук доручив головам ОДА провести аудит умов та належного стану зберігання вакцин у своїх областях та відзвітувати Міністерству охорони здоров’я.

гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зробив щеплення від дифтерії і закликав українців вчасно вакцинуватися.

За його словами, через п’ять років 95% українців мають бути вакциновані.

Гончарук повідомив про проблему зберігання вакцин. Він відзначив поганий стан “холодильників”.

– У деяких лікарнях використовують обладнання, якому вже понад 30 років – близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року, – написав він.

Також прем’єр  доручив почати широку інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації серед населення.

Раніше Факти ICTV писали, що наразі Україна має достатню кількість сироваток від дифтерії для того, щоб впоратися з зафіксованими випадками захворювання. В країні є 200 доз препарату, який вводиться тільки в підтверджених випадках.

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