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Факты / Украина

Россия завезла 500 тыс. человек в оккупированный Крым – Ташева

За время оккупации Крыма с территории России на полуостров приехали около 500 тыс. человек.

Россия завезла 500 тыс. человек в оккупированный Крым – Ташева

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Россия скрывает истинные данные о том, сколько россиян приехали на оккупированный полуостров.

– По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тыс. человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма, – сказала Ташева.

Она добавила, что Россия, в свою очередь, говорит о якобы 280 тыс. человек, приехавших в Крым.

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По словам Ташевой, РФ нарушает международное право в Крыму, поскольку целенаправленное перемещение населения и искусственное изменение этнического состава территорий запрещены.

К слову, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на оккупированном полуострове нет большой поддержки “русского мира”.

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