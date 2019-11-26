За время оккупации Крыма с территории России на полуостров приехали около 500 тыс. человек.

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Россия скрывает истинные данные о том, сколько россиян приехали на оккупированный полуостров.

– По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тыс. человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма, – сказала Ташева.

Она добавила, что Россия, в свою очередь, говорит о якобы 280 тыс. человек, приехавших в Крым.

Читайте: Как вернуть Крым – у Зеленского назвали три основных шага

По словам Ташевой, РФ нарушает международное право в Крыму, поскольку целенаправленное перемещение населения и искусственное изменение этнического состава территорий запрещены.

К слову, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на оккупированном полуострове нет большой поддержки “русского мира”.