За час окупації Криму з території Росії на півострів приїхали близько 500 тис. осіб.

Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що Росія приховує правдиві дані про те, скільки росіян приїхали на окупований півострів.

– За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 тис. осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток щодо загальної чисельності жителів Криму, – сказала Ташева.

Вона додала, що Росія, у свою чергу, говорить про нібито 280 тис. осіб, які приїхали в Крим.

Читайте: Як повернути Крим – у Зеленського назвали три основні кроки

За словами Ташевої, РФ порушує міжнародне право у Криму, оскільки цілеспрямоване переміщення населення і штучна зміна етнічного складу територій заборонені.

До слова, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що на окупованому півострові немає великої підтримки “руського миру”.