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Факти / Україна

Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева

За час окупації Криму з території Росії на півострів приїхали близько 500 тис. осіб.

Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева

Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що Росія приховує правдиві дані про те, скільки росіян приїхали на окупований півострів.

– За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 тис. осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток щодо загальної чисельності жителів Криму, – сказала Ташева.

Вона додала, що Росія, у свою чергу, говорить про нібито 280 тис. осіб, які приїхали в Крим.

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За словами Ташевої, РФ порушує міжнародне право у Криму, оскільки цілеспрямоване переміщення населення і штучна зміна етнічного складу територій заборонені.

До слова, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що на окупованому півострові немає великої підтримки “руського миру”.

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