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Факты / Украина

С моим освобождением хэппиэнд не настал: Сенцов выступил в Европарламенте

Украинский режиссер Олег Сенцов выступил в Европарламенте, где ему 26 ноября должны вручить премию Сахарова За свободу мысли, присужденную в 2018 году.

С моим освобождением хэппиэнд не настал: Сенцов выступил в Европарламенте

Олег Сенцов во время выступления в Европарламенте подчеркнул важность освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся в российских колониях и на временно оккупированных территориях Украины.

– С моим освобождением хэппиэнд не настал. В России продолжают удерживать около сотни наших политзаключенных, большинство из которых крымские татары. Более 200 военных, женщин и даже несовершеннолетних находятся в тюрьмах Донецка и Луганска, – напомнил украинский режиссер.

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Сенцов сказал, что будет говорить о них каждый раз, когда будет у микрофона.

– Пожалуйста, помните о них и делайте для них то, что вы делали для меня, – призвал он европарламентариев.

Сенцову 26 ноября вручат премию Сахарова в Европарламенте.

Напомним, 15 ноября Олега Сенцова наградили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Источник: Громадське

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