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Факты / Украина

Боевики включили в состав “ДНР” всю Донецкую область

В так называемой Народной Раде “ДНР” приняли “закон”, который определяет “граница” квазиреспублики на всей территории Донецкой области.

ЛДНР

29 ноября в “ДНР” так называемая Народная Рада приняла “закон”, который регулирует “границу” квазиреспублики.

Согласно ему, “граница ДНР” установлена на всей территории Донецкой области.

Таким образом квазиреспублика якобы не забывает о людях, которые “проживают на территории, временно подконтрольной Украине”.

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“Председатель Народного Совета” Владимир Бидевка считает, что закон не противоречит Минским договоренностям.

До сих пор в “ДНР” не было никаких “нормативных актов”, регулирующих приграничную политику квазиреспублики.

К слову, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время встречи лидеров стран нормандской четверки российская сторона потребует от Украины начать прямые переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

Лавров также ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский во время соответствующей встречи сообщит свой план выполнения Минских договоренностей.

Источник: ДАН

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