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Факти / Україна

Бойовики включили до складу “ДНР” усю Донецьку область

У так званій Народній Раді “ДНР” ухвалили “закон”, який визначає “кордон” квазіреспубліки на всій території Донецької області.

ЛДНР

29 листопада у “ДНР” так звана Народна Рада ухвалила “закон”, який регулює “кордон” квазіреспубліки.

Згідно з ним, “кордон ДНР” встановлений на всій території Донецької області.

Таким чином квазіреспубліка нібито не забуває про людей, які “проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні”.

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“Голова Народної Ради” Володимир Бідевка вважає, що закон не суперечить Мінським домовленостям.

Досі у “ДНР” не було жодних “нормативних актів”, які б регулювали прикордонну політику квазіреспубліки.

До слова, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки російська сторона вимагатиме від України почати прямі переговори з бойовиками “ДНР” та “ЛНР”.

Лавров також очікує, що президент України Володимир Зеленський під час відповідної зустрічі повідомить свій план виконання Мінських домовленостей.

Джерело: ДАН

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