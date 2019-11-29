Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Сергею Пашинскому срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 января. В каких условиях живет заключенный политик, читайте в материале.

Одиозный экс-нардеп Сергей Пашинский, который в новогоднюю ночь расстрелял селянина из-за конфликта на дороге, сейчас в СИЗО.

Он уже без накрахмаленной рубашки и элегантного пиджака, как на предыдущих заседаниях. Их бывший нардеп сменил на спортивную куртку и обычный свитер.

За два месяца в СИЗО Сергей Пашинский заметно похудел. Говорит, это все из-за нервов.

На еду заключенный не жалуется, а свободное время, кроме спорта, посвящает книгам. Но больше деталей про свою камеру и соседей политик рассказывать не хочет.

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За решеткой Сергей Пашинский оказался за новогодний конфликт трехлетней давности. Тогда он расстрелял из боевого пистолета прохожего, с которым не поделил дорогу. Только сейчас экс-нардепа арестовали и возобновили расследование.

Но его адвокаты требуют не только не продлевать содержание под стражей, а вообще отпустить клиента домой.

Напомним, 31 декабря 2016 года в результате конфликта Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса последний попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением ноги.