Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Сергію Пашинському термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29 січня. У яких умовах живе ув’язнений політик, читайте в матеріалі.

Одіозний екс-нардеп Сергій Пашинський, який у новорічну ніч розстріляв селянина через конфлікт на дорозі, нині у СІЗО.

Він уже без накрохмаленої сорочки та елегантного піджака, як на попередніх засіданнях. Їх колишній нардеп змінив на спортивну куртку і звичайний светр.

За два місяці у СІЗО Сергій Пашинський помітно схуднув. Каже, це все через нерви.

На їжу в’язень не скаржиться, а вільний час, окрім спорту, присвячує книгам. Але більше деталей про свою камеру та сусідів політик розповідати не хоче.

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За ґратами Сергій Пашинський опинився через новорічний конфлікт трирічної давнини. Тоді він розстріляв із бойового пістолета перехожого, з яким не поділив дорогу. Тільки зараз екс-нардепа арештували і поновили розслідування.

Але його адвокати вимагають не тільки не подовжувати тримання під вартою, а взагалі відпустити клієнта додому.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги.