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Факты / Украина

Крым – не Россия: реакция Apple на скандал

Apple может изменить незаконное обозначение Крыма как территории России после проведения анализа.

Крым – не Россия: реакция Apple на скандал

Американская корпорация Apple проводит анализ политики определения спорных территорий и может внести изменения в свои приложения.

Так пресс-секретарь компании Труди Мюллер прокомментировала скандал вокруг того, что Apple обозначила аннексированный Крым как территорию Российской Федерации.

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– Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран, перед тем как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Apple Крыма российским с кражей конкурентами разработок компании.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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