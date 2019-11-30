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Факти / Україна

Крим – не Росія: реакція Apple на скандал

Apple може змінити незаконне позначення Криму як території Росії після проведення аналізу.

Крим – не Росія: реакція Apple на скандал

Американська корпорація Apple проводить аналіз політики визначення спірних територій і може внести зміни у свої додатки.

Так прес-секретар компанії Труді Мюллер прокоментувала скандал навколо того, що Apple позначила анексований Крим як територію Російської Федерації.

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– Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн, перед тим як ухвалити рішення про позначення територій у Maps, і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порівняв визнання Apple Криму російським з крадіжкою конкурентами розробок компанії.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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