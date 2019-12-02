Верховная Вада на этой неделе рассмотрит законопроект №2300 авторства президента Владимира Зеленского об отмене монополии на производство спирта.

Рассмотрение должно состояться во вторник, 3 декабря. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко во время заседания согласительного совета парламента.

Он также подчеркнул, что необходимо срочно проводить либерализацию в этой сфере.

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– Закон о либерализации производства спирта у нас на этой неделе состоится. Нам нужно срочно эту либерализацию проводить для того, чтобы эта отрасль начинала работать естественным образом, – заявил нардеп.

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины о государственном регулировании производства и оборота спирта.