Верховна Вада цього тижня розгляне законопроект №2300 авторства президента Володимира Зеленського щодо скасування монополії на виробництво спирту.

Розгляд має відбутися у вівторок, 3 грудня. Про це розповів перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Він також підкреслив, що необхідно терміново проводити лібералізацію у цій сфері.

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