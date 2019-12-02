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Факти / Україна / Політика

Рада розгляне закон щодо скасування монополії на спирт – дата

Верховна Вада цього тижня розгляне законопроект №2300 авторства президента Володимира Зеленського щодо скасування монополії на виробництво спирту.

Рада розгляне закон щодо скасування монополії на спирт – дата

Розгляд має відбутися у вівторок, 3 грудня. Про це розповів перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Він також підкреслив, що необхідно терміново проводити лібералізацію у цій сфері.

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– Закон про лібералізацію виробництва спирту у нас на цьому тижні стоїть.ж Нам потрібно терміново цю лібералізацію проводити для того, щоб ця галузь починала працювати природним чином, – заявив нардеп.

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо внесення змін до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту.

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