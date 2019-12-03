Судьба фигуранта дела о крушении самолета малайзийского рейса МН17 Владимира Цемаха не имеет отношения к Кремлю.

Владимир Цемах, которого передали России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, не имеет отношения к Кремлю.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российские власти якобы позволили Цемаху выехать из страны.

– Этот вопрос не имеет никакого отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать, – отметил Песков.

Читайте: Катастрофа МН17: Цемах не исключает, что подаст в суд на Украину

2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что Россия намеренно проигнорировала запрос об экстрадиции и позволила Цемаху покинуть территорию России.

Напомним, сегодня СБУ объявила Цемаха в розыск.