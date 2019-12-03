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Факты / Украина

Судьба Цемаха не касается Кремля – Песков

Судьба фигуранта дела о крушении самолета малайзийского рейса МН17 Владимира Цемаха не имеет отношения к Кремлю.

Судьба Цемаха не касается Кремля – Песков

Владимир Цемах, которого передали России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, не имеет отношения к Кремлю.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российские власти якобы позволили Цемаху выехать из страны.

– Этот вопрос не имеет никакого отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать, – отметил Песков.

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2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что Россия намеренно проигнорировала запрос об экстрадиции и позволила Цемаху покинуть территорию России.

Напомним, сегодня СБУ объявила Цемаха в розыск.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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