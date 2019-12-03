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Факти / Україна

Доля Цемаха не стосується Кремля – Пєсков

Доля фігуранта справи про катастрофу літака малазійського рейсу МН17 Володимира Цемаха не має стосунку до Кремля.

Доля Цемаха не стосується Кремля – Пєсков

Володимир Цемах, якого передали Росії в рамках обміну утримуваними особами між Києвом і Москвою, не стосується Кремля.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяву прокуратури Нідерландів про те, що російська влада нібито дозволила Цемаху виїхати з країни.

– Це питання не має жодного стосунку до Кремля, тому я тут нічого не можу сказати, – зазначив Пєсков.

Читайте: Катастрофа МН17: Цемах не відкидає, що позиватиметься на Україну

2 грудня прокуратура Нідерландів заявила, що Росія навмисно проігнорувала запит про екстрадицію та дозволила Цемаху покинути територію Росії.

Нагадаємо, сьогодні СБУ оголосила Цемаха в розшук.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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