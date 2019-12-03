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Факты / Украина / Политика

Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря

3 декабря на повестке дня Верховной Рады окажется ряд важных законопроектов.

Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря

3 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть 15 проектов законов в первом и втором чтениях.

Народные депутаты могут своим голосованием усовершенствовать деятельность Государственного бюро расследований и досрочно прекратить полномочия коллег Александра Кубракова и Владимира Кучера.

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Также народные избранники возьмутся за отделение деятельности по транспортировке газа.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.

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