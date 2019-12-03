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Факти / Україна / Політика

Транспортування газу і ДБР: порядок денний Ради на 3 грудня

3 грудня на порядку денному Верховної Ради опиниться низка важливих законопроектів.

Транспортування газу і ДБР: порядок денний Ради на 3 грудня

3 грудня Верховна Рада планує розглянути 15 проектів законів у першому і другому читаннях.

Народні депутати можуть своїм голосуванням удосконалити діяльність Державного бюро розслідувань і достроково припинити повноваження колег Олександра Кубракова і Володимира Кучера.

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Також народні обранці візьмуться за відокремлення діяльності з транспортування газу.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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