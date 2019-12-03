Народный депутат от Слуги народа и председатель украинской делегации ПАСЕ Елизавета Ясько возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что председателем Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько.

По ее словам, на эту должность претендовало много сильных кандидатов.

Читайте: Яременко уходит с поста председателя комитета Рады

– Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова, – написала она.

Кравчук отметила, что до конца года комитету нужно рассмотреть около 60 вопросов повестки дня.

Ранее председателем Комитета Верховной Рады по внешней политике был народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко. 12 ноября его заявление об отставке было утверждено.

Напомним, скандал вокруг Яременко разгорелся после того, как журналисты поймали его на переписке с проституткой.