PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ясько стала председателем Комитета Верховной Рады по внешней политике

Народный депутат от Слуги народа и председатель украинской делегации ПАСЕ Елизавета Ясько возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

елизавета ясько

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что председателем Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько.

По ее словам, на эту должность претендовало много сильных кандидатов.

Читайте: Яременко уходит с поста председателя комитета Рады

– Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова, – написала она.

Кравчук отметила, что до конца года комитету нужно рассмотреть около 60 вопросов повестки дня.

Ранее председателем Комитета Верховной Рады по внешней политике был народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко. 12 ноября его заявление об отставке было утверждено.

Напомним, скандал вокруг Яременко разгорелся после того, как журналисты поймали его на переписке с проституткой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Деолигархизация и дела Майдана – главные темы согласительного совета
Деолигархизация и дела Майдана – главные темы согласительного совета
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Рада рассмотрит закон об отмене монополии на спирт – дата
Рада рассмотрит закон об отмене монополии на спирт – дата
Календарь работы Верховной Рады
Календарь работы Верховной Рады
Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ
Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ
Выплата пенсий жителям ОРДЛО: появился текст законопроекта (ДОКУМЕНТ)
Выплата пенсий жителям ОРДЛО: появился текст законопроекта (ДОКУМЕНТ)
Автономера могут подорожать вдвое – Рада хочет отдать производство предпринимателям
Автономера могут подорожать вдвое – Рада хочет отдать производство предпринимателям
Иванисов приостанавливает членство в Слуге народа на время проверки его судимости
Иванисов приостанавливает членство в Слуге народа на время проверки его судимости
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка