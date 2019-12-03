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Факти / Україна

Ясько стала головою комітету Верховної Ради із зовнішньої політики

Народний депутат від Слуги народу і голова української делегації ПАРЄ Єлизавета Ясько очолила комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

елизавета ясько

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва стала Єлизавета Ясько.

За її словами, на цю посаду претендувало багато сильних кандидатів.

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– Консолідованим рішенням всієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько. І ми розуміємо, що керувати таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова, – написала вона.

Кравчук зазначила, що до кінця року комітету потрібно розглянути близько 60 питань порядку денного.

Раніше головою комітету Верховної Ради із зовнішньої політики був народний депутат від Слуги народу Богдан Яременко. 12 листопада його заява про відставку була затверджена.

Нагадаємо, скандал навколо Яременка розгорівся після того, як журналісти підловили його на листуванні з повією.

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