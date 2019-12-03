PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Заседание Верховной Рады 3 декабря (ОНЛАЙН)

3 декабря нардепы возьмутся за отделение деятельности по транспортировке газа и прекращение полномочий двух нардепов.

Заседание Верховной Рады 3 декабря (ОНЛАЙН)

3 декабря Верховная Рада Украины работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с повесткой дня второй сессии Верховной Рады Украины IХ ​​созыва.

Нардепы попробуют усовершенствовать деятельность Государственного бюро расследований и рассмотрят досрочное прекращение полномочий коллег Александра Кубракова и Владимира Кучера.

Читайте: Список депутатов Верховной Рады 9 созыва

Также во втором чтении будет рассматриваться проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ Переходные положения Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский внес в Раду законопроект о “ворах в законе”
Зеленский внес в Раду законопроект о “ворах в законе”
Верховна Рада
Трансплантация органов и лизинг: повестка дня Рады на 4 декабря
Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря
Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря
Разумков: Потеря Украиной областей – лишь мечты Володина
Разумков: Потеря Украиной областей – лишь мечты Володина
Календарь работы Верховной Рады
Календарь работы Верховной Рады
Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью
Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью
В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка