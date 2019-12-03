3 декабря нардепы возьмутся за отделение деятельности по транспортировке газа и прекращение полномочий двух нардепов.

3 декабря Верховная Рада Украины работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с повесткой дня второй сессии Верховной Рады Украины IХ ​​созыва.

Нардепы попробуют усовершенствовать деятельность Государственного бюро расследований и рассмотрят досрочное прекращение полномочий коллег Александра Кубракова и Владимира Кучера.

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Также во втором чтении будет рассматриваться проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ Переходные положения Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.