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Факти / Україна

Засідання Верховної Ради 3 грудня (ОНЛАЙН)

3 грудня нардепи візьмуться за відокремлення діяльності з транспортування газу та припинення повноважень двох нардепів.

Засідання Верховної Ради 3 грудня (ОНЛАЙН)

3 грудня Верховна Рада України працює у режимі пленарних засідань відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Нардепи спробують удосконалити діяльність Державного бюро розслідувань і розглянуть дострокове припинення повноважень колег Олександра Кубракова і Володимира Кучера.

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Також у другому читання буде розглядатися проект Закону про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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