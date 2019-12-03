3 грудня нардепи візьмуться за відокремлення діяльності з транспортування газу та припинення повноважень двох нардепів.

3 грудня Верховна Рада України працює у режимі пленарних засідань відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Нардепи спробують удосконалити діяльність Державного бюро розслідувань і розглянуть дострокове припинення повноважень колег Олександра Кубракова і Володимира Кучера.

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Також у другому читання буде розглядатися проект Закону про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.