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Факты / Украина

Цены на бензин на АЗС снизятся в ближайшее время – Герус

В Украине должны снизиться розничные цены на бензин и дизель из-за снижения их стоимости в оптовом сегменте, которое наблюдалось последние недели.

Бензин

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в ближайшее время розничные цены на бензин и дизель начнут снижение вслед за оптовыми.

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– Наш мониторинг рынка показывает, что в последние недели происходило существенное снижение цен на дизель и бензин в оптовом сегменте, но розничные цены на АЗС оставались почти неизменными. Анализ наценки, которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодня есть все основания для снижения цен на АЗС, – написал он.

Герус выразил надежду, что эти аргументы будут восприняты, и сети АЗС снизят свои розничные цены.

Напомним, последний раз бензин дешевел 3 июля. Тогда ряд крупных АЗС в Украине снизили цену на бензин и дизельное топливо на 20-80 копеек за литр.

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