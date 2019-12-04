В Україні повинні знизитися роздрібні ціни на бензин і дизель через зниження їх вартості в оптовому сегменті, яке спостерігалося останні тижні.

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що найближчим часом роздрібні ціни на бензин і дизель почнуть зниження слідом за оптовими.

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– Наш моніторинг ринку показує, що в останні тижні відбувалося суттєве зниження цін на дизель і бензин в оптовому сегменті, але роздрібні ціни на АЗС залишалися майже незмінними. Аналіз націнки, яка сильно зросла за останні кілька тижнів, показує, що на сьогодні є всі підстави для зниження цін на АЗС, – написав він.

Герус висловив сподівання, що ці аргументи будуть сприйняті, і мережі АЗС знизять свої роздрібні ціни.

Нагадаємо, останній раз бензин дешевшав 3 липня. Тоді низка великих АЗС в Україні знизили ціну на бензин і дизельне паливо на 20-80 копійок за літр.