5 декабря народные депутаты планируют рассмотреть Избирательный кодекс Украины с предложениями президента и изменения в Земельный кодекс относительно противодействия рейдерству.
5 декабря Верховная Рада Украины работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с повесткой дня второй сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва.
Нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины.
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В первом чтении планируется рассмотреть проект закона о оборонных закупках. Во втором чтении нардепы будут рассматривать проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также во втором чтении планируется рассмотреть внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.