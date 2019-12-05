5 декабря народные депутаты планируют рассмотреть Избирательный кодекс Украины с предложениями президента и изменения в Земельный кодекс относительно противодействия рейдерству.

5 декабря Верховная Рада Украины работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с повесткой дня второй сессии Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва.

Нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины.

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В первом чтении планируется рассмотреть проект закона о оборонных закупках. Во втором чтении нардепы будут рассматривать проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также во втором чтении планируется рассмотреть внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.

К слову, ранее Факты ICTV публиковалидо конца января 2020 года.