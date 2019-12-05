5 грудня народні депутати планують розглянути Виборчий кодекс України з пропозиціями президента та зміни до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству.

5 грудня Верховна Рада України працює у режимі пленарних засідань відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Нардепи розглянуть зміни в деякі законодавчі акти України.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

У першому читанні планують розглянути проект закону про оборонні закупівлі. У другому читанні нардепи розглядатимуть проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також у другому читанні планують розглянути внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.