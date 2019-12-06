В IT-школе UNIT Factory Kharkiv прошел месячный марафон по основам программирования, в котором приняли участие 60 студентов второго курса НТУ ХПИ.

В UNIT Factory Kharkiv закончился первый месячный марафон, в ходе которого студенты изучали основы программирования по уникальной программе ucode, разработанной специалистами UNIT Factory при поддержке Национального технического университета Харьковский политехнический институт.

В начале декабря участники марафона будут презентовать собственные проекты. Программа ucode построена на инновационной методике Challenge-Based Learning, инициированной компанией Apple, которая применяется в Apple Developer Academy. В ее основе – решение проблем реальной жизни с помощью IТ.

Тем временем к учебе по программе ucode на базе UNIT Factory Kharkiv приступили 60 студентов второго курса НТУ ХПИ в рамках программы Инновационный кампус.

Ожидается, что в сентябре 2020 года на базе ХПИ будет открыт Инновационный кампус, где обучение будущих IT-специалистов будет проходить с современным оборудованием и учебным планом, основанном на практическом подходе.

Первая IT-школа UNIT Factory открылась в ноябре 2016 года на базе инновационного парка UNIT.city в Киеве. В UNIT Factory Kharkiv первый марафон для желающих пройти обучение начался 11 ноября 2019 года.

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Сейчас UNIT Factory Kharkiv продолжает набор на второй марафон, который стартует предварительно в марте 2020 года. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить анкету на официальном сайте IT-школы с помощью кнопки регистрация. Возрастные ограничения: от 17 лет. При этом образование, диплом и ЗНО значения не имеют.

Инновационные парки UNIT.city, UNIT.city Kharkiv, а также проект UNIT Factory основаны инвестиционной группой UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого. UFuture Investment Group объединяет бизнес-проекты и социальные инициативы предпринимателя.

В ее состав входят Международный аэропорт Киев им. Сикорского, девелоперская компания UDP, индустриальный парк Белая Церковь, инновационные парки UNIT.City, LvivTech.City и другие.

Фото: ITC