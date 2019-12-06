В IT-школі UNIT Factory Kharkiv пройшов місячний марафон з основ програмування, у якому взяли участь 60 студентів другого курсу НТУ ХПІ.

У UNIT Factory Kharkiv закінчився перший місячний марафон, під час якого студенти вивчали основи програмування за унікальною програмою ucode, розробленою фахівцями UNIT Factory за підтримки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут.

На початку грудня учасники марафону будуть презентувати власні проекти. Програма ucode побудована на інноваційній методиці Challenge-Based Learning, ініційованій компанією Apple, яка застосовується в Apple Developer Academy. В її основі – рішення проблем реального життя за допомогою ІТ.

Тим часом до навчання за програмою ucode на базі UNIT Factory Kharkiv приступили 60 студентів другого курсу НТУ ХПІ в рамках програми Інноваційний кампус. Очікується, що у вересні 2020 року на базі ХПІ буде відкритий Інноваційний кампус, де навчання майбутніх IT-фахівців буде проходити з сучасним обладнанням і навчальним планом з практичним підходом.

Перша IT-школа UNIT Factory відкрилася в листопаді 2016 року на базі інноваційного парку UNIT.city в Києві. У UNIT Factory Kharkiv перший марафон для охочих пройти навчання розпочався 11 листопада 2019 року.

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Зараз UNIT Factory Kharkiv продовжує набір на другий марафон, який стартує попередньо в березні 2020 року. Щоб взяти в ньому участь, необхідно заповнити анкету на офіційному сайті IT-школи за допомогою кнопки реєстрація. Вікові обмеження: від 17 років. При цьому освіта, диплом і ЗНО значення не мають.

Інноваційні парки UNIT.city, UNIT.city Kharkiv, а також проект UNIT Factory засновані інвестиційною групою UFuture бізнесмена Василя Хмельницького. UFuture Investment Group об’єднує бізнес-проекти та соціальні ініціативи підприємця.

До її складу входять Міжнародний аеропорт Київ ім. Сікорського, девелоперська компанія UDP, індустріальний парк Біла Церква, інноваційні парки UNIT.City, LvivTech.City тощо.

Фото: ITC