Новый год 2020 и Рождество: программа концертов и мероприятий в Киеве

Скоро Новый год 2020 и украинцы ощутят настоящую атмосферу праздника и чуда. В Киеве уже утверждена программа новогодних и рождественских мероприятий. Какие концерты пройдут в столице – читайте на Фактах ICTV.

На Новый год 2020 и Рождество во всех районах Киева торжественно зажгут новогодние елки.

В Киеве будет несколько праздничных локаций. На Софийской площади, где предстанет главная елка страны, откроют зимний городок Четыре королевства, а на Контрактовой площади – этнический городок по лучшим народным украинским традициям.

Каждые выходные там будут проходить праздничные концерты с участием популярных украинских групп: С. К. А. Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и других.

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Также в парке Шевченко будут организованы две праздничные локации: Романтический каток и квест-фестивали Йоль: страна легенд.

Возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха. Здесь пройдет шествие волонтеров – помощников Святого Николая.

Программа концертов и мероприятий в Киеве на Новый год 2020 и Рождество:

Романтические новогодние праздники на катке Raffaello – c 6 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, место проведения – Парк им. Тараса Шевченко.

Фестиваль гигантских китайских фонарей – c 13 декабря 2019 года по 2 февраля 2020 года, место проведения – Культурно-художественный комплекс Певческое поле.

Культурно-художественный проект Новый год – 2020 – c 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, место проведения – Софийская площадь, Владимирские проезд (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой); проезжая часть Владимирского проезда напротив дома №5, c 14 декабря 2019 года по 19 января 2020 года, место проведения – Контрактовая площадь, ул. Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с ул. Андреевской).

Зажжение Главной новогодней елки. Празднование Дня Святого Николая. Праздничное шествие. – 19 декабря 2019 года, место проведения – Софийская площадь.

Зажжение новогодней елки. Празднование Дня Святого Николая – 19 декабря 2019 года, место проведения – Контрактовая площадь.

Праздничные концерты – 21, 22, 25, 28, 29, 30 декабря 2019 года, место проведения – Софийская площадь; 21, 22, 25, 28, 29, 30 декабря 2019 года, место проведения – Контрактовая площадь.

Праздник встречи Нового года (новогодняя ночь) – 31 декабря 2019 года – 1 января 2020 года, место проведения – Софийская площадь, Контрактовая площадь.

Праздничные концерты – 1, 4, 5 января 2020 года, Софийская площадь, Контрактовая площадь.

Праздничное рождественское шествие и рождественский концерт – 7 января 2020 года, место проведения – Софийская площадь, Контрактовая площадь.

Праздничные концерты – 11 января 2020 года – Софийская площадь, 11, 12, 14, 18 января 2020 года – Контрактовая площадь.

Торжественное закрытие праздничной локации на Софийской площади и Владимирском проезде – 12 января 2020 года, место проведения – Софийская площадь.

Торжественное закрытие праздничной локации на Контрактовой площади и Владимирском проезде – 19 января 2020 года, место проведения – Контрактовая площадь.

Квест-фестиваль Йоль: страна легенд – с 14 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, место проведения – Парк им. Тараса Шевченко.

Праздник Святого Николая для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – с 18-26 декабря 2019 года.

Новогодние и рождественские праздничные представления для детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке – учеников учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования Киева – 18-27 декабря 2019 года, место проведения – Культурно-художественные и досуговые учреждения Киева.

Социокультурное мероприятие Торжественное шествие волонтеров – помощников Святого Николая – с 19 декабря 2019 года 16.00-19.00, место проведения – ул. Крещатик, 36 (старт) – ул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Михайловская – Михайловская площадь – фуникулер – ул. Сагайдачного – Контрактовая площадь (финиш).

Культурно-художественный проект Всеукраинская рождественское представление – с 19 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, место проведения – Центральный дом художника (ул. Сечевых Стрельцов, 1-5).

Новогодний Borjomi Parade – 21 декабря 2019 года 12.00 – 14.00 сбор участников, 14.00 – 16.00 праздничное шествие, место проведения – перекресток ул. Владимирской с бул. Тараса Шевченко (старт парада) – ул. Владимирская, 23 (финиш парада).

Молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха Snegfest – 21, 22 декабря 2019 года 10.00 – 22.00, место проведения – Центральный парк культуры и отдыха Киева, эстрада Крещатого парка (возле Арки дружбы народов).

Новогодний марафон Добрые дела для добрых людей – благотворительные новогодние представления для детей разных социальных категорий, 21, 22 декабря 2019 года, 10.00-16.00.

Новогодние представления для детей разных социальных категорий Ходит по земле Святой Николай, 23, 24 декабря 2019 года 10.00 – 16.00, место проведения – Колонный зал Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

Открытые соревнования по легкой атлетике Рождественские старты – 2020, 10,11 января, Легкоатлетический манеж Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (проспект Тычины, 18).

Праздник Крещения в Гидропарке, 19 января 2020 года, 14.00 – 15.00. Парк культуры и отдыха Гидропарк (вблизи часовни в честь Крещения Господнего).

Напомним, 25 декабря украинцы отметят католическое Рождество 2019. В это время начинается период новогодних чудес, который так любят дети. Факты ICTV составили список мероприятий, которые стоит посетить с ребенком.