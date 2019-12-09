Новий рік 2020 та Різдво: програма концертів та заходів у Києві

Скоро Новий рік 2020 і українці відчують справжню атмосферу свята і дива. У Києві вже затверджено програму новорічних та різдвяних заходів. Які концерти пройдуть у столиці – читайте на Фактах ICTV.

На Новий рік 2020 і Різдво у всіх районах Києва урочисто запалять новорічні ялинки.

В Києві буде кілька святкових локацій. На Софійській площі, де постане головна ялинка країни, відкриють зимове містечко чотири королівства, а на Контрактовій площі-етнічне містечко за найкращими народними українськими традиціями.

Кожні вихідні там проходитимуть святкові концерти за участю популярних українських гуртів: С. К. А. Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та інших.

Читайте: Афіша на День Святого Миколая 2019: куди піти з дитиною

Також у парку Шевченка будуть організовані дві святкові локації: Романтична каток і квест-фестивалі Йоль: країна легенд.

Біля Арки Дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку. Тут пройде хода волонтерів – помічників Святого Миколая.

Програма концертів та заходів у Києві на Новий рік 2020 та Різдво:

Романтичні новорічні свята на ковзанці Raffaello – c 6 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року, місце проведення – Парк ім. Тараса Шевченка.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів – c 13 грудня 2019 року по 2 лютого 2020 року, місце проведення – Культурно-мистецький комплекс Співоче поле.

Культурно-мистецький проект Новий рік – 2020 – c 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року, місце проведення – Софійська площа, Володимирські проїзд (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової); проїзна частина Володимирського проїзду навпроти будинку №5, c 14 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року, місце проведення – Контрактова площа, вул. Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вул. Андріївської).

Запалення Головної новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая. Святкова хода. – 19 грудня 2019 року, місце проведення – Софійська площа.

Запалення новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая – 19 грудня 2019 року, місце проведення – Контрактова площа.

Святкові концерти – 21, 22, 25, 28, 29, 30 грудня 2019 року, місце проведення – Софійська площа; 21, 22, 25, 28, 29, 30 грудня 2019 року, місце проведення – Контрактова площа.

Свято зустрічі Нового року (новорічна ніч) – 31 грудня 2019 року – 1 січня 2020 року, місце проведення – Софійська площа, Контрактова площа.

Святкові концерти – 1, 4, 5 січня 2020 року, Софійська площа, Контрактова площа.

Святкова різдвяна хода і різдвяний концерт – 7 січня 2020 року, місце проведення – Софійська площа, Контрактова площа.

Святкові концерти – 11 січня 2020 року – Софійська площа, 11, 12, 14, 18 січня 2020 року – Контрактова площа.

Урочисте закриття святкової локації на Софійській площі та Володимирському проїзді – 12 січня 2020 року, місце проведення – Софійська площа.

Урочисте закриття святкової локації на Контрактовій площі та Володимирському проїзді – 19 січня 2020 року, місце проведення – Контрактова площа.

Квест-фестиваль Йоль: країна легенд – з 14 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року, місце проведення – Парк ім. Тараса Шевченка.

Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – з 18-26 грудня 2019 року.

Новорічні та різдвяні святкові вистави для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів установ загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Києва – 18-27 грудня 2019 року, місце проведення – Культурно-мистецькі та дозвіллєві заклади Києва.

Соціокультурний захід Урочиста хода волонтерів – помічників Святого Миколая – 19 грудня 2019 року 16:00-19:00, місце проведення – вул. Хрещатик, 36 (старт) – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Михайлівська – Михайлівська площа – фунікулер – вул. Сагайдачного – Контрактова площа (фініш).

Культурно-мистецький проект Всеукраїнська різдвяна вистава – з 19 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року, місце проведення – Центральний будинок художника (вул. Січових Стрільців, 1-5).

Новорічний Borjomi Parade – 21 грудня 2019 року 12.00 – 14.00 збір учасників 14.00 – 16.00 святкова хода, місце проведення – перехрестя вул. Володимирської з бул. Тараса Шевченка (старт параду) – вул. Володимирська, 23 (фініш параду).

Молодіжний фестиваль спортивного, активного і музичного відпочинку Snegfest – 21, 22 грудня 2019 року 10.00 – 22.00, місце проведення – Центральний парк культури та відпочинку Києва, естрада Хрещатого парку (поблизу Арки дружби народів).

Новорічний марафон Добрі справи для добрих людей – благодійні новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій, 21, 22 грудня 2019 року, 10.00-16.00.

Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій Ходить по землі Святий Миколай, 23, 24 грудня 2019 року 10.00 – 16.00, місце проведення – Колонний зал Київської міської ради (вулиця Хрещатик, 36).

Відкриті змагання з легкої атлетики Різдвяні старти – 2020, 10,11 січня, Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності (проспект Тичини, 18).

Свято Хрещення в Гідропарку, 19 січня 2020 року, 14.00-15.00. Парк культури і відпочинку Гідропарк (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього).

Нагадаємо, 25 грудня українці відзначать католицьке Різдво 2019. В цей час починається період новорічних чудес, який так люблять діти. Факти ICTV склали список заходів, які варто відвідати з дитиною.