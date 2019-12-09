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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Первый шаг к решению проблемы зеленой энергетики сделано, – Василенко

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который снижает финансовую нагрузку на госбюджет, позволит развивать зеленую энергетику и защитит инвесторов в экономику Украины.

електроенергія

9 декабря депутаты зарегистрировали законопроект №2543, который позволит дальнейшее озеленение энергетической сферы и защиту инвесторов в Украину.

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции Голос Леся Василенко на своей странице в Facebook.

– Первый шаг к решению проблемы на рынке зеленой энергетики сделано! – написала Василенко.

Депутат напомнила, что благодаря установленному специальному тарифу для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, Украина смогла привлечь в развитие отрасли почти €2 млрд иностранных инвестиций.

Однако, по ее мнению, непродуманная и несистемная политика прежней власти, привела к критической ситуации на энергетическом рынке Украины, которая не позволяет дальше эффективно развивать зеленую энергетику.

– Чтобы выйти из кризиса государство сейчас должно уменьшить финансовую нагрузку, которая возникла из-за зеленых тарифов. В то же время должен быть внедрен механизм дальнейшего стимулирования инвестиций в чистые технологии, – отметила Василенко.

Она считает, что предложенный членами Комитета Рады по экономическому развитию законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по зеленому тарифу на рынке энергетики.

– Если коротко, этот законопроект позволяет Украине соблюсти обязательства, взятые перед международным сообществом и будущими поколениями по декарбонизации экономики; защищает ее от международных арбитражей и претензий международных инвесторов относительно нарушенных условий договоров.

Также он уменьшает нагрузку из-за выплат на рынке зеленой энергетики, экономя 2,4 млрд грн уже со следующего года, – сообщила Василенко.

Проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, – депутата Людмилы Буймистер – в нем предусматривается добровольное снижение зеленого тарифа.

Напомним, правительство презентовало обновленную стратегию развития возобновляемой энергетики в Украине. Обещают больше солнечных и ветровых электростанций, снижение зеленого тарифа и, соответственно, меньшие суммы в платежках украинцев.

Источник: Українські новини

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