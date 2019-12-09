Перший крок до вирішення проблеми зеленої енергетики зроблено, – Василенко

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який знижує фінансове навантаження на держбюджет, дозволить розвивати зелену енергетику та захистить інвесторів в економіку України.

9 грудня депутати зареєстрували законопроект №2543, який дозволить подальше озеленення енергетичної сфери та захист інвесторів в Україн

Про це написала народний депутат України, член фракції Голос Леся Василенко на своїй сторінці в Facebook.

– Перший крок до вирішення проблеми на ринку зеленої енергетики зроблено! – написала Василенко.

Депутат нагадала, що завдяки встановленому спеціальному тарифу для виробників електроенергії з відновлювальних джерел, Україна змогла залучити в розвиток галузі майже €2 млрд іноземних інвестицій.

Проте, на її думку, непродумана та несистемна політика колишньої влади, привела до критичної ситуації на енергетичному ринку України, яка не дозволяє далі ефективно розвивати зелену енергетику.

– Щоб вийти з кризи держава зараз має зменшити фінансове навантаження, яке виникло через зелені тарифи. В той же час має бути запроваджений механізм подальшого стимулювання інвестицій у чисті технології, – зазначила Василенко.

Вона вважає, що запропонований членами Комітету Ради з економічного розвитку законопроект Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і зменшити навантаження через виплати за зеленим тарифом на ринку енергетики.

– Якщо коротко, цей законопроект дозволяє Україні дотриматись зобов’язань, взятих перед міжнародною спільнотою та майбутніми поколіннями щодо декарбонізації економіки; захищає Україну від міжнародних арбітражів та претензій міжнародних інвесторів щодо порушених умов договорів. Також він зменшує навантаження через виплати на ринку зеленої енергетики, економлячи 2,4 млрд грн вже з наступного року, – повідомила Василенко.

Проект закону Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, – депутата Людмили Буймістер – в ньому передбачається добровільне зниження зеленого тарифу.

Нагадаємо, уряд презентував оновлену стратегію розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Обіцяють більше сонячних та вітрових електростанцій, зниження зеленого тарифу і, відповідно, менші суми в платіжках українців.