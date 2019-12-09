Формула Штайнмайера будет одной из тем на нормандском саммите в Париже. Доступно о главных ее пунктах – читайте на Фактах ICTV.

Что такое формула Штайнмайера – простыми словами объяснил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров ТГК по Донбасу.

Главные пункты:

Местные выборы в ОРДЛО исключительно по законам Украины. ОБСЕ должна признать, что выборы состоялись по международным стандартам. Только после выполнения двух предыдущих условий – вступление в силу на постоянной основе закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известного также как закон об особом статусе Донбасса.

Читайте: Особый статус и выборы на Донбассе: что такое формула Штайнмайера

Напомним, 1 октября Украина согласовала формулу Штайнмайера. Ее имплементируют в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей.