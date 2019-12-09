PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Что такое формула Штайнмайера – в трех пунктах

Формула Штайнмайера будет одной из тем на нормандском саммите в Париже. Доступно о главных ее пунктах – читайте на Фактах ICTV.

Что такое формула Штайнмайера – в трех пунктах

Что такое формула Штайнмайера – простыми словами объяснил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров ТГК по Донбасу.

Главные пункты:

  1. Местные выборы в ОРДЛО исключительно по законам Украины.
  2. ОБСЕ должна признать, что выборы состоялись по международным стандартам.
  3. Только после выполнения двух предыдущих условий – вступление в силу на постоянной основе закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известного также как закон об особом статусе Донбасса.

Читайте: Особый статус и выборы на Донбассе: что такое формула Штайнмайера

Напомним, 1 октября Украина согласовала формулу Штайнмайера. Ее имплементируют в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нормандський формат
На встрече в нормандском формате обсудят формулу Штайнмайера – МИД ФРГ
Долари
Убытки от российской агрессии составили $50-150 млрд – Милованов
На Донбассе боевики применили лазерное оружие: у военного ожог сетчатки
На Донбассе боевики применили лазерное оружие: у военного ожог сетчатки
Боевики вернули Украине тело погибшего бойца Альфы Каплунова
Боевики вернули Украине тело погибшего бойца Альфы Каплунова
Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский
Президент с боевиками не разговаривает и не будет – Зеленский
Держприкордонслужба
Украина имеет другой план по восстановлению контроля над границей с РФ – Зеленский
Владимир Зеленский - президент
Выборы на всем Донбассе пройдут одновременно с общенациональными – президент
Потап, Полякова и Билык поздравили бойцов с Днем Вооруженных сил Украины
Потап, Полякова и Билык поздравили бойцов с Днем Вооруженных сил Украины
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка