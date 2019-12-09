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Факти / Україна

Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах

Формула Штайнмаєра буде однією з тем на нормандському саміті в Парижі. Доступно про головні її пункти – читайте на Фактах ICTV.

Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах

Що таке формула Штайнмаєра – простими словами пояснив президент України Володимир Зеленський після переговорів ТГК щодо Донбасу.

Головні пункти:

  1. Місцеві вибори в ОРДЛО лише за законами України.
  2. ОБСЄ має визнати, що вибори відбулися за міжнародними стандартами.
  3. Тільки після виконання двох попередніх умов – набуття чинності на постійній основі закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомого також як закон про особливий статус Донбасу.

Читайте: Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. Її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

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